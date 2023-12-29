Российский сенатор попала в аварию на трассе М11

Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М11

Член Совета Федерации от Новгородской области Елена Писарева попала в аварию на трассе М11, об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Сенатор рассказала, что возвращалась с семьей из Москвы в Новгород, когда произошло ДТП. На опубликованной в соцсети фотографии видно, что машина получила повреждения передней части, сработали подушки безопасности.

«Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!» — написала Писарева.

Ранее 29 декабря глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин попал в ДТП с участием четырех машин в Караидельском районе республики на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Он получил перелом ключицы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Его вмести с помощником и водителем госпитализировали.