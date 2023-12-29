Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:43, 29 декабря 2023Россия

Российский сенатор попала в аварию на трассе М11

Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М11
СюжетДТП в Москве:
Елена Писарева

Елена Писарева. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации от Новгородской области Елена Писарева попала в аварию на трассе М11, об этом она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Сенатор рассказала, что возвращалась с семьей из Москвы в Новгород, когда произошло ДТП. На опубликованной в соцсети фотографии видно, что машина получила повреждения передней части, сработали подушки безопасности.

«Слава Богу, все живы. Берегите, пожалуйста, себя! Будьте все здоровы!» — написала Писарева.

Ранее 29 декабря глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин попал в ДТП с участием четырех машин в Караидельском районе республики на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. Он получил перелом ключицы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Его вмести с помощником и водителем госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Не считается целесообразным» Президент Аргентины Милей в письмах Путину и Си Цзиньпину отклонил присоединение к БРИКС

      В российском регионе сбили четвертый за день беспилотник

      Гашек отреагировал на возобновление карьеры 50-летним российским хоккеистом

      Польша отказалась доказывать российскую принадлежность залетевшей ракеты

      Лукашенко поручил поделиться яйцами с Путиным

      В Киеве рассказали о поврежденных объектах после удара России

      Боррель призвал Израиль к гуманитарной паузе в Газе

      Samsung выпустит камеру со встроенным ИИ

      Российский сенатор попала в аварию на трассе М11

      Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости