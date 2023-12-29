Российского музыканта Alex Khan нашли без признаков жизни

В Якутии мужчина зарезал музыканта Alex Khan и покончил с собой

В Якутске мужчина расправился с 27-летним музыкантом Александром Васильевым, известным как Alex Khan. Об этом сообщает SakhaDay.

По данным источника, тело с ножевым ранением нашли 28 декабря в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева. Подозреваемым стал отец друга. Известно, что он свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с бывшей сожительницей и угрожал ее внукам.