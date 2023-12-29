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13:14, 29 декабря 2023Силовые структуры

Российского музыканта Alex Khan нашли без признаков жизни

В Якутии мужчина зарезал музыканта Alex Khan и покончил с собой

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Якутске мужчина расправился с 27-летним музыкантом Александром Васильевым, известным как Alex Khan. Об этом сообщает SakhaDay.

По данным источника, тело с ножевым ранением нашли 28 декабря в квартире жилого дома на улице Петра Алексеева. Подозреваемым стал отец друга. Известно, что он свел счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с бывшей сожительницей и угрожал ее внукам.

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      Илона Палей
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