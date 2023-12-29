Сооснователь Fix Price избавился от доли в бизнесе

Сооснователь Fix Price Артем Хачатрян продал долю в 35,2 % в ретейлере

Миллиардер Артем Хачатрян (состояние 2,1 миллиарда долларов, согласно данным Forbes) вышел из капитала сети Fix Price и покинул пост члена совета директоров группы. Причиной такого решения стали семейные обстоятельства, сообщила компания.

Долю в 35,2 процента разделили между собой сооснователь и мажоритарный акционер сети Сергей Ломакин (34,2 процента) и гендиректор компании Дмитрий Кирсанов (1 процент). Согласно официальным данным, на которые обратил внимание Forbes, сумма сделки составила 1,015 миллиарда долларов. Кирсанов получил 8,5 миллиона акций по цене 2,94 доллара за бумагу, а Ломакин — 290,5 миллиона акций по цене 3,41 доллара.

Основатели российской сети магазинов Fix Price — Сергей Ломакин и Артем Хачатрян — стали долларовыми миллиардерами после выхода компании на IPO (первое публичное размещение акций на бирже). При размещении на Лондонской бирже инвесторы оценили компанию в 8,3 миллиарда долларов.

В июле предприниматели вошли в рейтинг россиян с наибольшими доходами от дивидендов за 2019-2021 годы. Они заняли 38-ю и 39-ю строчки списка.