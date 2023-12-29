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18:28, 29 декабря 2023Силовые структуры

Суд заочно арестовал фигуранта дела о хищении средств АСВ

В Москве заочно арестовали банкира Ерхова по делу о хищении миллиарда у АСВ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве заочно арестовали фигуранта дела о выводе средств Торгового промышленного банка (ТПБ) и Росэнергобанка банкира Александра Ерхова. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Следствие полагает, что именно Ерхов привлекал фиктивных вкладчиков, которые должны были получить выплаты от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) после обрушения кредитных учреждений. Общая сумма возмещений должна была составить около миллиарда рублей.

Фигуранту вменят покушение на особо крупное мошенничество. В 2022 году Ерхов по приговору Замоскворецкого суда получил 5,5 года колонии за хищение 1,9 миллиарда рублей, но был отпущен, поскольку отсидел в СИЗО. Сразу после этого банкир уехал из России.

22 декабря 2022 года в АСБ сообщили, что ущерб от действий четырех тысяч так называемых беглых банкиров оценивается в 1,5-2 триллиона рублей.

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      Владимир Седов
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