Тарасова обратилась к Валиевой с новогодним пожеланием

Татьяна Тарасова пожелала Камиле Валиевой терпения и сил в Новом году

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обратилась с новогодним пожеланием к российской фигуристке Камиле Валиевой. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Что пожелаю Валиевой в новом году? Терпения и сил. На плечи этой уникальной спортсменки выпало достаточно испытаний. Желаю Валиевой в новом году выйти победительницей из всех трудностей», — отметила Тарасова.

На проходившем в Челябинске чемпионате России Валиева заняла третье место, набрав 237,99 балла. Победительницей стала еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе, Аделия Петросян, которая получила 246,53 балла.

17-летняя фигуристка является фигуранткой допингового расследования. В пробе Валиевой от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата. Окончательное решение по делу спортсменки вынесет CAS в январе 2024 года.