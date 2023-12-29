В Аргентине заявили о необходимости подробного анализа для вступления в БРИКС

Администрация президента Аргентины: вступление страны в БРИКС требует анализа

Для вступления Аргентины в БРИКС необходимо провести более подробный анализ. Об этом сообщил официальный представитель администрации президента страны Мануэль Адорни, его цитирует ТАСС.

«Вопрос заслуживает гораздо более подробного анализа, чем был проведен предыдущим правительством, которое и получило приглашение вступить в БРИКС», — сказал он, отметив, что отказ Аргентины от вступления в организацию был отправлен в письменном виде президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей заявил о своем желании встретиться с каждым лидером стран БРИКС. «Я хочу отметить приверженность моего правительства усилению двусторонних связей с вашей страной, особенно в том, что касается увеличения торгового оборота и инвестиций. В ожидании встречи с вами пользуюсь случаем выразить вам свое уважение», — говорится в письме Милея лидерам стран БРИКС.