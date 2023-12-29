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09:07, 29 декабря 2023Мир

В Израиле признали вину за удары по Газе

NYT: ЦАХАЛ признал вину за непреднамеренный вред мирным жителям ударами по Газе

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала вину за «непреднамеренный» вред, нанесенный мирным жителям в результате ударов по густонаселенному району сектора Газа на этой неделе. Об этом пишет The New York Times.

«Предварительное расследование показало, что во время ударов были поражены и другие здания, расположенные рядом с целями, что, вероятно, привело к непреднамеренному ущербу для других гражданских лиц, не участвовавших в операции», — сказано в заявлении израильских военных.

Кроме того, ЦАХАЛ выразила сожаления о причинении вреда непричастным лицам и пообещала извлечь уроки из этого инцидента.

Ранее премьер-министр Израиля отменил заседание военного кабмина, на котором планировалось обсудить послевоенное устройство в секторе Газа. Отмечается, что на его решение повлияли его «крайне правые» партнеры по коалиции.

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      Виктория Кондратьева
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