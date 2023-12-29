В НАТО назвали число вылетов для перехвата российских самолетов за 2023 год

НАТО: за 2023 год совершено более 300 вылетов для перехвата российских самолетов

ВВС государств — членов НАТО совершили более 300 вылетов для перехвата российских военных самолетов за 2023 год. Об этом заявили в Североатлантическом альянсе, сообщает РИА Новости.

«В 2023 году по всей Европе ВВС стран НАТО совершили более 300 вылетов по тревоге для перехвата российских военных самолетов, приближающихся к воздушному пространству альянса», — говорится в заявлении альянса.

Отмечается, что большинство из них было совершено над Балтийским морем и осуществлялись в случаях, когда цель приближения самолетов России к границам натовских государств была неизвестна. «Подавляющее большинство случаев сближения в воздухе разрешалось профессионально и безопасно силами альянса и России», — отметили в НАТО.

Также уточняется, что нарушения воздушного пространства Североатлантического альянса российскими самолетами являются редкими и очень короткими.

Ранее бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что, когда занимал свою должность, часто консультировался со своим российским коллегой бывшим главой Генштаба Вооруженных сил РФ генералом армии Николаем Макаровым. По его словам, способность быстро взаимодействовать по ключевым глобальным проблемам на стратегическом уровне чрезвычайно важна.