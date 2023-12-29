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12:26, 29 декабря 2023Мир

В НАТО вспомнили о ценных контактах с Генштабом ВС России

Экс-главком НАТО Ставридис вспомнил ценные консультации с Генштабом ВС РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Panayiotis Tzamaros / ZUMAPRESS / Globallookpress.com

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис указал на необходимость быстрого взаимодействия с другими странами по ключевым глобальным проблемам и вспомнил свои ценные консультации с бывшим главой Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Николаем Макаровым. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

«Чрезвычайно важна способность быстро взаимодействовать по ключевым глобальным проблемам на стратегическом уровне. Когда я был главнокомандующим сил НАТО, я часто консультировался со своим российским коллегой генералом Макаровым», — отметил он.

По его словам, они обсуждали стратегические последствия вмешательства США в Ирак и Афганистан, противоракетную оборону НАТО, сомалийское пиратство, терроризм, направленный против обеих стран, и незаконный оборот наркотиков.

Экс-главком Североатлантического альянса подчеркнул, что были ценные контакты, которые привели к разумному сотрудничеству, а иногда и к полезным разведданным.

Ранее Ставридис допустил возможность отказа Украины от притязаний на Крым, а также ряда других российских регионов. Он считает, что Вооруженные силы Украины с поддержкой западных государств смогут противостоять российским войскам еще год, однако потом шансы на мирные переговоры значительно увеличиваются.

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      Семен Александров
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