В НАТО вспомнили о ценных контактах с Генштабом ВС России

Экс-главком НАТО Ставридис вспомнил ценные консультации с Генштабом ВС РФ

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис указал на необходимость быстрого взаимодействия с другими странами по ключевым глобальным проблемам и вспомнил свои ценные консультации с бывшим главой Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Николаем Макаровым. Об этом он написал в статье для Bloomberg.

«Чрезвычайно важна способность быстро взаимодействовать по ключевым глобальным проблемам на стратегическом уровне. Когда я был главнокомандующим сил НАТО, я часто консультировался со своим российским коллегой генералом Макаровым», — отметил он.

По его словам, они обсуждали стратегические последствия вмешательства США в Ирак и Афганистан, противоракетную оборону НАТО, сомалийское пиратство, терроризм, направленный против обеих стран, и незаконный оборот наркотиков.

Экс-главком Североатлантического альянса подчеркнул, что были ценные контакты, которые привели к разумному сотрудничеству, а иногда и к полезным разведданным.

Ранее Ставридис допустил возможность отказа Украины от притязаний на Крым, а также ряда других российских регионов. Он считает, что Вооруженные силы Украины с поддержкой западных государств смогут противостоять российским войскам еще год, однако потом шансы на мирные переговоры значительно увеличиваются.