В НАТО вспомнили о ценных контактах с Генштабом ВС России
Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис указал на необходимость быстрого взаимодействия с другими странами по ключевым глобальным проблемам и вспомнил свои ценные консультации с бывшим главой Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генералом армии Николаем Макаровым. Об этом он написал в статье для Bloomberg.
«Чрезвычайно важна способность быстро взаимодействовать по ключевым глобальным проблемам на стратегическом уровне. Когда я был главнокомандующим сил НАТО, я часто консультировался со своим российским коллегой генералом Макаровым», — отметил он.
По его словам, они обсуждали стратегические последствия вмешательства США в Ирак и Афганистан, противоракетную оборону НАТО, сомалийское пиратство, терроризм, направленный против обеих стран, и незаконный оборот наркотиков.
Экс-главком Североатлантического альянса подчеркнул, что были ценные контакты, которые привели к разумному сотрудничеству, а иногда и к полезным разведданным.
Ранее Ставридис допустил возможность отказа Украины от притязаний на Крым, а также ряда других российских регионов. Он считает, что Вооруженные силы Украины с поддержкой западных государств смогут противостоять российским войскам еще год, однако потом шансы на мирные переговоры значительно увеличиваются.