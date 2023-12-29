В России оценили рост цен в 2024 году

Аналитик Звездин: инфляция по итогам 2024 года может составить 8-10 процентов

Инфляция в России по итогам 2024 года может составить 8-10 процентов, заявил финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин. С высокой вероятностью она окажется выше прогнозов ЦБ, приводит слова эксперта News.ru.

Речь идет об оптимистичном сценарии, уточнил Звездин. Если же будет реализован негативный сценарий, инфляция может достигнуть 12 процентов, считает эксперт.

По мнению финансового аналитика, к ускорению инфляции может привести увеличение государственных выплат — пособий и индексаций, характерное для предвыборного периода. Наибольшего пика она может достигнуть в конце весны — начале лета, добавил он.

Ранее эксперты предрекли рублю резкое укрепление в первом квартале 2024 года. По их словам, на ситуацию повлияет указ об обязательной реализации валютной выручки и старт продаж валюты со стороны ЦБ в рамках бюджетного правила. По состоянию на 14:08 по московскому времени курс доллара на Мосбирже составляет 89,93 рубля.

Тенденция укрепления рубля к доллару перед выборами сложилась давно, говорят аналитики Газпромбанка. В годы, когда происходили выборы президента страны (начиная с 2004-го), российская валюта демонстрировала рост к доллару, начиная с начала года и до даты проведения выборов.

