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09:48, 29 декабря 2023Мир

В США заявили о попытках убедить грузоперевозчиков в безопасности Красного моря

Bloomberg: после атак хуситов США стремятся убедить перевозчиков в безопасности

Фото: Houthi Military Media / Reuters

После атак хуситов на корабли США стремятся убедить судоходные компании в безопасности прохода через Красное море и Суэцкий канал. Об том сообщает Bloomberg.

По данным агентства, американские военные пытаются заверить грузоперевозчиков в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасное плавание кораблей.

«Пентагон почти ежедневно взаимодействует с промышленностью, чтобы оценить потребности и обеспечить уверенность в том, что международное сообщество готово помочь с безопасным проходом», — заявил представитель оборонного ведомства США по Ближнему Востоку и Африке Брайон МакГарри.

Отмечается, что для большинства судоходных компаний этого пока недостаточно, чтобы быть уверенными в том, что беспилотник или ракета не смогут преодолеть эту оборону.

Ранее йеменские повстанцы-хуситы из военизированной группировки «Ансар Алла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел контейнеровоза MSC United под флагом Либерии в Красном море, который не стал сворачивать с намеченного курса после предупреждений хуситов.

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      Семен Александров
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