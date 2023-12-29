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15:26, 29 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила о бесполезных и опасных средствах от похмелья

Гастроэнтеролог Мельникова предупредила об опасности парацетамола при похмелье

Фото: Fabio Alves / Unsplash

Некоторые народные методы борьбы с похмельным синдромом не приносят облегчение и вредят здоровью. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Мельникова в беседе с «Газетой.Ru».

Наиболее непродуктивный и опасный способ избавиться от похмелья, считает Мельникова, — это опохмелиться с помощью алкоголя. Она объяснила, что после употребления спиртного в организме вырабатывается ацетальдегид, вызывающий головную боль и тошноту. Если в состоянии похмелья выпить еще спиртного, то, по словам врача, это вещество вступит в реакцию с дофамином и образует новое морфиноподобное соединение, которое очень быстро формирует зависимость.

Не пейте маринад вместо рассола. Потому что в маринаде содержится уксус, который тормозит работу печени по переработке вредных продуктов распада алкоголя

Екатерина Мельниковаврач-гастроэнтеролог

Еще одним бесполезным и опасным средством от похмелья Мельникова назвала таблетки парацетамола для снятия головной боли. Она объяснила, что этот препарат крайне токсичен для печени и вызывает структурно-функциональные нарушения органа. В сочетании с алкоголем даже треть дозы лекарственного препарата может вызвать печеночную недостаточность, предупредила гастроэнтеролог.

В заключение врач добавила, что при похмелье не нужно останавливать рвоту с помощью лекарств, так как эти препараты способны нарушить ритм сердца. Она посоветовала в таком состоянии пить больше воды и не прибегать к самолечению.

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      Екатерина Улитина
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