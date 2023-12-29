Полковник назвал особенности ни разу не уничтоженной ВСУ ракеты X-22

Полковник Матвийчук: ВСУ ни разу не сбили ракету X-22 из-за перегруженности ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ни разу не смогли уничтожить ракету X-22, поскольку к моменту ее запуска украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) уже были перегружены другими снарядами. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также назвал особенности X-22.

«Это крылатая ракета. Ее запускают наши стратегические бомбардировщики типа Ту-160. Почему не сбили — я полагаю, что их запускали уже в момент перегруза средств противовоздушной обороны. Первоначально ведь шли многочисленные дистанционные пилотируемые летательные аппараты, потом пошли "Калибры", потом другие, а в последнем эшелоне шли вот эти ракеты. Уже когда ПВО Украины была полностью подавлена, расстреляла боеприпасы, и они не смогли сбить ракеты просто по своим техническим характеристикам», — объяснил он.

Это ракеты для поражения защищенных фортификационных сооружений, блиндажей, углубленных командных пунктов, стартовых позиций ракетных войск уничтожения аэродромов, каких-то хранилищ, то есть для разрушения элементов военной инфраструктуры Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Ранее 29 декабря спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что республика не сбила ни одной российской ракеты X-22 с начала военного конфликта. По его словам, Москва применила уже более 300 таких снарядов. «Кроме X-22 у них есть еще и модернизированная версия — X-32. Скорее всего, сегодня (во время массированной атаки — прим. «Ленты.ру») применялись и эти ракеты», — сообщил спикер ВС ВСУ.