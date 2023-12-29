В смартфонах появится рекордный зум

TechSpot: в смартфонах появится 200-кратный зум благодаря телеобъективу Samsung

В 2024 году благодаря оборудованию Samsung на рынок выйдет смартфон, имеющий камеру с рекордным зумом. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты медиа сослались на отчет известного инсайдера под ником Digital Chat Station, который рассказал, что Samsung выпустит 200-мегапиксельный сенсор с поддержкой 200-кратного увеличения. Первым телефон с таким объективом выпустит компания Vivo, которая находится под контролем китайской корпорации BBK Electronics.

По информации специалиста, будущий смартфон получит название X100 Pro Plus. Камера девайса будет оснащена сенсором размером 1/1,5 дюйма и фокусным расстоянием 100 миллиметров. Также в камере устройства появится 10-кратный оптический зум.

Смартфон должен получить процессор Snapdragon 8 Gen 3, экран с разрешением 2К, 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Сроки выхода Vivo X100 Pro Plus не раскрываются.

В материале говорится, что телефоны бренда Vivo по большей части распространены в Китае и развивающихся странах. Однако телеобъектив с 200-кратным зумом может появиться и в устройствах брендов OnePlus, Oppo, iQOO и Realme, которые тоже принадлежат BBK.

В октябре компания Samsung анонсировала чип Exynos 2400, который появится в смартфоне Galaxy S24. Процессор ориентирован на работу с искусственным интеллектом (ИИ) и поддерживает работу с 200-мегапиксельными камерами.