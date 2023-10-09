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00:33, 9 октября 2023Наука и техника

Samsung представила чип для флагманских смартфонов

Samsung анонсировала чип Exynos 2400, который появится в смартфоне Galaxy S24

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала процессор нового поколения Exynos 2400. Об этом сообщает издание SamMobile.

Новый процессор ориентирован на поддержку работы с искусственным интеллектом (ИИ). По словам представителей корпорации, он на 70 процентов производительнее, чем модель прошлого поколения Exynos 2200. Также обработка запросов ИИ происходит в 14,7 раз быстрее.

Чип оснащен графическим процессором Xclipse 940 на архитектуре AMD RDNA3 — в компании отметили, что он имеет улучшенную производительность и поддерживает трассировку лучей. В частности, в играх чип позволяет генерировать более точные отражения и рендеринг теней. По словам журналистов издания, представленный процессор должен появиться в следующих флагманских смартфонах — аппаратах серии Galaxy S24.

Кроме того, Samsung анонсировала технологию Zoom Anyplace для своих 200-мегапиксельных камер. В материале говорится, что она позволит пользователям снимать движущиеся объекты крупным планом с четырехкратным увеличением без какого-либо ухудшения качества изображения.

В конце сентября представители компании Samsung описали важность появления в смартфонах телеобъективов с высоким разрешением. Лучшими инженеры корпорации назвали телеобъективы ISOCELL HP2 и HP3, имеющие разрешение 200 мегапикселей.

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    Андрей Ставицкий
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