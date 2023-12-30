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18:44, 30 декабря 2023Спорт

Актер из «Слова пацана» попросился в сборную России и получил ответ от Карпина

Карпин согласился пригласить в сборную актера Могильникова из «Слова пацана»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Актер Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте», попросил главного тренера Валерия Карпина взять его в сборную России по футболу. Видеообращение размещено в Telegram-канале национальной команды.

«Привет, сборная! С наступающим вас. Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», — рассказал Могильников.

Позже актер получил ответ от Карпина, который отметил, что проблемы с вызовом нет. «Давай мы вначале определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. И тебя, как реального пацана, уже вызовем к пацанам, а к чушпанам не надо», — заявил он.

Сериал «Слово пацана: Кровь на асфальте» режиссера Жоры Крыжовникова вышел ранее в декабре. Этот сериал стал главным культурным событием конца 2023 года в России.

Сборная России не принимает участие в крупных международных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Команда Карпина проводит товарищеские матчи.

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