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15:55, 30 декабря 2023Россия

Число погибших при обстреле Белгорода возросло

Число погибших при обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ возросло до четырех

Кадр: Telegram-канал «112»

Число погибших при обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ возросло до четырех человек, сообщает РЕН ТВ.

Также сообщается о семи пострадавших, включая несовершеннолетнего.

По данным Mash, снаряды попали среди прочего в городскую елку у здания правительства области.

Shot добавляет, что в Белгороде намерены ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий после обстрела. Также после обстрела в городе продолжаются пожары.

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      Антон Похиляк
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