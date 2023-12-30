Число погибших при обстреле Белгорода возросло

Число погибших при обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ возросло до четырех

Число погибших при обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ возросло до четырех человек, сообщает РЕН ТВ.

Также сообщается о семи пострадавших, включая несовершеннолетнего.

По данным Mash, снаряды попали среди прочего в городскую елку у здания правительства области.

Shot добавляет, что в Белгороде намерены ввести режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий после обстрела. Также после обстрела в городе продолжаются пожары.

