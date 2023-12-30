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23:53, 30 декабря 2023Мир

Чехия отказалась участвовать в заседании Совбеза ООН по требованию России

МИД Чехии: постпред не примет участие в заседании СБ ООН по обстрелу Белгорода
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Mike Segar / Reuters

Чешский постоянный представитель при ООН не будет участвовать в запрошенном Россией заседании Совбеза ООН из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Белгорода. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети X.

«Мы отказываемся, чтобы Россия куда-либо вызывала нас», — написал он. Глава чешского МИД также отметил, что постпред Чехии «с удовольствием придет», если Россия захочет обсудить на заседании СБ ООН вывод своих войск с территории Украины.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ ударили по Белгороду ракетами «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.

ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 108 человек, еще 18 жителей города спасти не удалось.

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      Марина Совина
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