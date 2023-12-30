Крупное ДТП с участием главы Минздрава Башкирии попало на видео

Машина с главой Минздрава Башкирии Рахматуллиным попала в лобовое столкновение

Автомобиль, в котором находился министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, попал в лобовое столкновение. Один из участников аварии снял произошедшее на видео, его опубликовал Telegram-канал «Shot».

Как видно на попавших в сеть кадрах, Toyota Camry, внутри которой находился глава регионального Минздрава, выехала на встречную полосу для обгона. Однако из-за метели водитель не увидел машину Lada Largus, идущую навстречу, из-за чего они столкнулись лоб в лоб, также задев еще два авто.

В субботу, 30 декабря, Айрат Рахматуллин, попал в крупное ДТП с участием четырех автомобилей. ЧП произошло на трассе Бирск — Тастуба — Сатка.

Впоследствии стало известно, что из-за аварии он получил перелом ключицы, а также закрытую черепно-мозговую травму. Министра вместе с помощниками доставили в больницу.