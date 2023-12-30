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07:00, 30 декабря 2023Экономика

Юрист рассказала о правилах общения с мошенниками

Юрист Боднар рассказала о правилах юридической гигиены

Фото: Unsplash

При общении с мошенниками важно соблюдать ряд правил. Нельзя вступать в длительные диалоги, переписки по электронной почте или мессенджерам. Об этих и других правилах юридической гигиены «Ленте.ру» рассказала юрист и эксперт по банкротству «Финансово-правового альянса» Евгений Боднар.

«Чтобы не стать жертвой очередной преступной группы, важно соблюдать элементарные правила юридической гигиены, — подчеркнула юрист. — Не вступайте в длительные диалоги с подозрительными и незнакомыми личностями по телефону. Сотрудники банков сами звонят, как правило, только с целью рекламы каких-то новых кредитных продуктов. Внутренние правила многих крупных банков запрещают их менеджерам обсуждать по телефону персональные и конфиденциальные сведения».

По словам Боднар, следует насторожиться, если вы сами не заказывали телефонных разговоров с обслуживающим менеджером банка. Работники государственных органов, как она подчеркнула, тоже никогда не станут интересоваться данными банковской карты.

Никогда не вступайте в переписку по электронной почте, в мессенджерах или посредством СМС-сообщений с незнакомыми вам лицами: для мошенников главное — вступить в первый контакт. Не подтверждайте никаких запросов на перевод, снятие или получение денежных средств, если вы сами не инициировали такую операцию

Юлия Боднарюрист

Юрист также рекомендовала всегда проверять личность собеседника. К примеру, если звонок поступил от человека, представившегося сотрудником правоохранительных органов, стоит узнать его точные данные: ФИО, звание и должность. После завершения разговора можно перезвонить в дежурную часть соответствующего подразделения и узнать, действительно ли звонивший состоит на службе.

Ранее Банк России назвал популярные у телефонных мошенников фразы, после которых надо класть трубку. В частности, услышав слова об «оформлении заявки на кредит», следует сразу же прекращать разговор, так как даже несколько сказанных слов могут помочь мошенникам оформить заем.

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      Наталия Белова
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