Небензя назвал обстрелы российских городов свидетельством агонии режима в Киеве

Небензя: обстрелы российских городом свидетельствуют об агонии режима в Киеве

Обстрелы российских городом свидетельствуют об агонии режима в Владимира Зеленского в Киеве. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, все организаторы и исполнители понесут наказание.

Небензя сделал это заявление во время экстренного заседания Совбеза ООН, созванного Россией из-за обстрела Белгорода украинской армией. На заседание был приглашен представитель Чехии, так как обстрел велся в том числе из оружия чешского производства. Однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна подчиняться требованию России не будет и пропустит заседание.

По последним данным, жертвами обстрела стали 20 человек.