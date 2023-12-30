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00:25, 31 декабря 2023Мир

Небензя назвал обстрелы российских городов свидетельством агонии режима в Киеве

Небензя: обстрелы российских городом свидетельствуют об агонии режима в Киеве
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Валерий Шарифулин / POOL / РИА Новости

Обстрелы российских городом свидетельствуют об агонии режима в Владимира Зеленского в Киеве. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, все организаторы и исполнители понесут наказание.

Небензя сделал это заявление во время экстренного заседания Совбеза ООН, созванного Россией из-за обстрела Белгорода украинской армией. На заседание был приглашен представитель Чехии, так как обстрел велся в том числе из оружия чешского производства. Однако министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что его страна подчиняться требованию России не будет и пропустит заседание.

По последним данным, жертвами обстрела стали 20 человек.

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      Марина Совина
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