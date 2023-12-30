Подполье Николаева уточнило цели российских ударов по Украине

Подпольщик Лебедев: удары РФ были нацелены на военные заводы в Киеве и Харькове

Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев уточнил цели массированного ракетного удара российских войск по Украине. По его словам, они были направлены на военные заводы имени Малышева в Харькове и «Артем» в Киеве, передает РИА Новости.

Также атака велась на порт и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе и склады боеприпасов в окрестностях города, на расположение иностранных военных во Львове и на Яворовском полигоне в Львовской области, уточнил подпольщик.

Лебедев сообщил, что завод транспортного машиностроения в Харькове входит в концерн «Укроборонпром», он в том числе производит и ремонтирует танки. По нему было нанесено два удара, еще один прилет был в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар и задымление. Спустя некоторое время произошло еще два попадания, второй вызвало сильный взрыв и выброс пламени.

Подпольщик добавил, что на заводе в момент атаки находилось 15 единиц военной техники. Всего подполье зафиксировало 15 ударов по Харькову.

Киевский завод «Артем» принадлежит одноименной госкорпорации и также входит в «Укроборонпром». Корпорация производит авиационные управляемые ракеты «воздух-воздух», автоматизированные комплексы для их управления и обслуживания, а также приборы и оборудование для авиации. Кроме того, в украинской столице были зафиксированы удары в районе Подол, где расположены склады с военной техникой и боекомплектом. Лебедев заявил, что ракета ПВО Украины повредила наземную часть станции метро.

В Запорожской области произошло попадание по нефтебазе в 20 километрах от районного центра. В Одессе и окрестностях подполье подтвердило пять ударов по инфраструктурным объектам. Один из них пришелся на Нефтегавань, где находятся системы противовоздушной обороны. Также ракеты ударили по порту, произошла детонация. В поселке Котовского в окрестностях города был поражен склад с боеприпасами, которые должны были направить на передовую по железной дороге. Во Львове и Львовской области удары пришлись по местам дислокации иностранных военных.

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.

