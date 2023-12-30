Подполье Николаева уточнило цели российских ударов по Украине
Координатор подполья Николаева Сергей Лебедев уточнил цели массированного ракетного удара российских войск по Украине. По его словам, они были направлены на военные заводы имени Малышева в Харькове и «Артем» в Киеве, передает РИА Новости.
Также атака велась на порт и расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в Одессе и склады боеприпасов в окрестностях города, на расположение иностранных военных во Львове и на Яворовском полигоне в Львовской области, уточнил подпольщик.
Лебедев сообщил, что завод транспортного машиностроения в Харькове входит в концерн «Укроборонпром», он в том числе производит и ремонтирует танки. По нему было нанесено два удара, еще один прилет был в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар и задымление. Спустя некоторое время произошло еще два попадания, второй вызвало сильный взрыв и выброс пламени.
Подпольщик добавил, что на заводе в момент атаки находилось 15 единиц военной техники. Всего подполье зафиксировало 15 ударов по Харькову.
Киевский завод «Артем» принадлежит одноименной госкорпорации и также входит в «Укроборонпром». Корпорация производит авиационные управляемые ракеты «воздух-воздух», автоматизированные комплексы для их управления и обслуживания, а также приборы и оборудование для авиации. Кроме того, в украинской столице были зафиксированы удары в районе Подол, где расположены склады с военной техникой и боекомплектом. Лебедев заявил, что ракета ПВО Украины повредила наземную часть станции метро.
В Запорожской области произошло попадание по нефтебазе в 20 километрах от районного центра. В Одессе и окрестностях подполье подтвердило пять ударов по инфраструктурным объектам. Один из них пришелся на Нефтегавань, где находятся системы противовоздушной обороны. Также ракеты ударили по порту, произошла детонация. В поселке Котовского в окрестностях города был поражен склад с боеприпасами, которые должны были направить на передовую по железной дороге. Во Львове и Львовской области удары пришлись по местам дислокации иностранных военных.
29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.