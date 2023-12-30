Раскрыты цели ударов армии России по территории Украины

Military Watch Magazin: армия России поразила военные склады и аэродромы Украины

Целями ракетных ударов армии России на территории Украины были склады, где хранились западные крылатые ракеты большой дальности Strom Shadow и SCALP, а также аэродромы, на которых находились самолеты для их запуска. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazin.

Отмечается, что ракетные удары российской армии, произведенные 29 декабря, поразили ряд стратегических и тактических целей по всей территории Украины. «Сообщается, что в приоритете были склады с европейскими крылатыми ракетами большой дальности Strom Shadow/SCALP и аэродромы, где размещались самолеты для их запуска», — говорится в статье.

Military Watch Magazin раскрыл, что массированный удар по территории Украины свидетельствует о том, что Россия в несколько раз увеличила производство ракет в сравнении с периодом до начала специальной военной операции.

Также в материале отметили перегруженность и изношенность украинских систем противовоздушной обороны. «Во время последней атаки украинская ракета класса "земля-воздух" попала в жилой дом», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что утром в пятницу, 29 декабря, по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины был нанесен массированный удар. Атакованы критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе.