Российских шахматистов наказали за договорную ничью на чемпионате мира

Шахматистам Дубову и Непомнящему присудили по ноль очков за договорную ничью

Российских шахматистов Даниила Дубова и Яна Непомнящего наказали за договорную ничью на чемпионате мира (ЧМ) по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде. Об этом сообщается в Twitter Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Главный арбитр турнира присудил спортсменам по ноль очков. Причиной стало то, что они сделали несколько ходов только конем и согласились на ничью на 12-м ходу встречи.

В Федерации шахмат России (ФШР) заявили, что российские гроссмейстеры не согласились с решением главного арбитра. Они подали апелляцию и ждут результата.

После первого игрового дня Дубов и Непомнящий находились в группе лидеров на чемпионате мира, набрав по девять очков. Позднее 30 декабря должны пройти оставшиеся девять раундов турнира.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.