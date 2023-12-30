Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Наполи
0:0
Завершен
Монца
Италия - Серия А|18-й тур
Фиорентина
1:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|18-й тур
Дженоа
1:1
2-й тайм
live
Интер М
Италия - Серия А|18-й тур
Лацио
3:1
Завершен
Фрозиноне
Италия - Серия А|18-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
03:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
03:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Сегодня
04:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
00:21, 30 декабря 2023Спорт

Российских шахматистов наказали за договорную ничью на чемпионате мира

Шахматистам Дубову и Непомнящему присудили по ноль очков за договорную ничью

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Российских шахматистов Даниила Дубова и Яна Непомнящего наказали за договорную ничью на чемпионате мира (ЧМ) по рапиду и блицу, проходящем в Самарканде. Об этом сообщается в Twitter Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Главный арбитр турнира присудил спортсменам по ноль очков. Причиной стало то, что они сделали несколько ходов только конем и согласились на ничью на 12-м ходу встречи.

В Федерации шахмат России (ФШР) заявили, что российские гроссмейстеры не согласились с решением главного арбитра. Они подали апелляцию и ждут результата.

После первого игрового дня Дубов и Непомнящий находились в группе лидеров на чемпионате мира, набрав по девять очков. Позднее 30 декабря должны пройти оставшиеся девять раундов турнира.

Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. Общий призовой фонд турнира составляет 600 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Уничтожить комплекс стоимостью миллиард долларов» Полковник СБУ раскрыл цель российских ракетных ударов по Украине

      Россия отказалась давать объяснения об инциденте с ракетой в Польше

      Над территорией Брянска сбили два беспилотника

      В Apple объяснили отсутствие игр на Mac

      Российских шахматистов наказали за договорную ничью на чемпионате мира

      Минобороны сообщило об уничтожении реактивных снарядов над Белгородской областью

      Военный аналитик заявил о сокращении помощи Украине в 20 раз

      Отдых за 1,5 миллиона рублей и ужин в кратере вулкана. Как богатые россияне отмечают Новый год?

      Несколько воздушных целей уничтожены на подлете к Белгороду

      СБУ предъявила обвинения владельцу «Хортицы» в финансировании СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости