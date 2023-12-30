Стало известно о планах США открыть второй фронт против России

В МИД заявили о планах США открыть на Южном Кавказе второй фронт против России

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США могут открыть «второй фронт» против Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

Галузин заявил о планах США открыть на Южном Кавказе второй фронт против России и подчеркнул, что Вашингтон давно говорит об этим намерениях. По мнению представителя МИД, это противоречит истинным интересам народов региона.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России», — отметил он.

В ноябре лидер Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания новой войны на Южном Кавказе. По его словам, Париж поддерживает сепаратистские тенденции, предоставляя вооружение Армении и «поощряя реваншистские силы» в ней.