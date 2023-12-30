Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:51, 30 декабря 2023Мир

Стало известно о планах США открыть второй фронт против России

В МИД заявили о планах США открыть на Южном Кавказе второй фронт против России

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США могут открыть «второй фронт» против Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

Галузин заявил о планах США открыть на Южном Кавказе второй фронт против России и подчеркнул, что Вашингтон давно говорит об этим намерениях. По мнению представителя МИД, это противоречит истинным интересам народов региона.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия "второго фронта" против России», — отметил он.

В ноябре лидер Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Францию в подготовке почвы для развязывания новой войны на Южном Кавказе. По его словам, Париж поддерживает сепаратистские тенденции, предоставляя вооружение Армении и «поощряя реваншистские силы» в ней.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ставки выходят за пределы страны» Байден заявил об угрозе странам НАТО из-за конфликта на Украине

      Следователи раскрыли подробности убийства отца Легойды

      Стало известно о планах США открыть второй фронт против России

      В МИД заявили о мыслящей категориями войны Украине

      В России заявили о готовности к санкциям Евросоюза

      Рособрнадзор утвердил период проведения ЕГЭ в 2024 году

      Главу МИД Литвы назвали лающим на Россию псом

      Подполье Николаева уточнило цели российских ударов по Украине

      Раскрыты самые продаваемые игры для PlayStation

      В США обвинили Зеленского в разрушающем Украину «примитивном мышлении»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости