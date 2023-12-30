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02:58, 31 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о пожарах в центре Харькова на фоне взрывов

«Зеркало недели»: в центре Харькова начались пожары на фоне взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Stringer / Reuters

В центре Харькова начались пожары на фоне прогремевших взрывов. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

В это самое время воздушную тревогу в Харьковской области отменили. Вечером 30 декабря в областной столице прогремело как минимум шесть взрывов.

Вечером 30 декабря сообщалось также о взрывах в Киеве и области, Каменец-Подольском, Запорожье.

С вечера 29 декабря украинская армия вела обстрел Белгорода, жертвами, по последним данным, стали 21 человек.

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      Марина Совина
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