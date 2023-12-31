В Киеве прозвучал взрыв
«Страна.ua»: в Киеве произошел взрывСюжетВзрывы в Киеве
В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Странa.ua» в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в сторону столицы Украины направляется рой ударных дронов. По данным военкоров, они подлетают к городу из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.
Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Киевской области объявлена воздушная тревога. Ранее ее объявляли в десяти областях страны.