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01:09, 31 декабря 2023Бывший СССР

В Киеве прозвучал взрыв

«Страна.ua»: в Киеве произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Leah Millis / Reuters

В Киеве произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Странa.ua» в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в сторону столицы Украины направляется рой ударных дронов. По данным военкоров, они подлетают к городу из Житомирской, Черниговской и Сумской областей.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в настоящее время в Киевской области объявлена воздушная тревога. Ранее ее объявляли в десяти областях страны.

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      Марина Совина
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