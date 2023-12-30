Зеленского призвали уйти в отставку

Соскин заявил о бессилии Зеленского против ударов России по Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от ударов России. Об этом Соскин высказался на своем YouTube-канале.

Вместе с Зеленским Соскин призвал уйти в отставку и министра обороны Украины Рустема Умеров. Эксперт отметил бессилие главы государства против ударов России по Украине.

По мнению политолога, если действующее правительство Украины продолжит свою работу, то в скором времени страна перестанет существовать.

«Раз не можете противостоять (президенту России Владимиру — прим. "Ленты.ру") Путину, раз нет денег, оружия, людей, нет ничего, то нужно делать в таком случае? Начинать переговоры и подписывать сокращение о прекращении огня», — заключил Соскин.

29 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Как заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно, как при масштабной воздушной тревоге в пятницу.