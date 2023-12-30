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03:52, 30 декабря 2023Бывший СССР

Украинцев предупредили о риске попасть в военкомат за гуляния в новогоднюю ночь

Нацполиция: украинцев будут доставлять в военкомат за гуляния в новогоднюю ночь

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Украинцев будут доставлять в райотделы и территориальные центры комплектования (ТЦК) за гуляния в новогоднюю ночь. О риске попасть в военкомат предупредил замначальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины Анатолий Серединский, его слова приводит «Страна.ua».

«Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы… Также такими людьми очень интересуются наши центры комплектации», — подчеркнул чиновник.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что Киев пытается загнать украинцев в угол новым законом о мобилизации, который нарушает права и свободы граждан. Он выразил мнение, что законопроект направлен на то, чтобы мстить не желающим воевать украинцам.

26 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Военнообязанные граждане Украины будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат.

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      Марина Совина
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