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20:50, 30 декабря 2023Интернет и СМИ

Умер публицист Соколов

Публицист Максим Соколов умер на 65-м году жизни

Фото: Unsplash

Публицист Максим Соколов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.

По ее словам, Соколов скончался на даче в Тверской области, причина смерти в настоящий момент не уточняется.

Соколов работал корреспондентом газеты «Коммерсантъ», публиковался в «Независимой газете», «Сегодня», «Огонек» и других изданиях. Он такж вел авторскую колонку в журнале эксперт и сотрудничал с газетой «Известия».

На международном фестивале «Гонг-94» Максим Соколов был признан лучшим пишущим журналистом 1994 года.

Ранее сообщалось, что известный российский журналист, основатель изданий «Фонтанка» и 47news Андрей Константинов умер на 61-м году жизни после болезни.

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