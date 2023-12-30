Умер публицист Соколов

Публицист Максим Соколов умер на 65-м году жизни

Публицист Максим Соколов умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его супругу.

По ее словам, Соколов скончался на даче в Тверской области, причина смерти в настоящий момент не уточняется.

Соколов работал корреспондентом газеты «Коммерсантъ», публиковался в «Независимой газете», «Сегодня», «Огонек» и других изданиях. Он такж вел авторскую колонку в журнале эксперт и сотрудничал с газетой «Известия».

На международном фестивале «Гонг-94» Максим Соколов был признан лучшим пишущим журналистом 1994 года.

Ранее сообщалось, что известный российский журналист, основатель изданий «Фонтанка» и 47news Андрей Константинов умер на 61-м году жизни после болезни.