Известный российский журналист умер на 61-м году жизни после неизлечимой болезни

Основатель издания «Фонтанка» Андрей Константинов умер на 61-м году жизни

Известный российский журналист, основатель изданий «Фонтанка» и 47news Андрей Константинов умер на 61-м году жизни после болезни. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сообщается, что Константинов скончался у себя дома. В последний год, по данным издания, он был тяжело и неизлечимо болен.

О том, где и когда пройдут похороны, редакции изданий «Фонтанка» и 47news пообещали сообщить дополнительно.

С 1998-го Константинов был генеральным директором и главным редактором информационно-аналитического Агентства журналистских расследований (АЖУР), куда вошли интернет-порталы «Фонтанка.Ру» и 47news.

Константинов был известен не только как журналист и публицист, но и как автор детективных романов. По мотивам его произведений был снят популярный российский сериал «Бандитский Петербург». Также журналист выступил одним из основателей профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».

