Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:54, 13 декабря 2023Интернет и СМИ

Известный российский журналист умер на 61-м году жизни после неизлечимой болезни

Основатель издания «Фонтанка» Андрей Константинов умер на 61-м году жизни

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Известный российский журналист, основатель изданий «Фонтанка» и 47news Андрей Константинов умер на 61-м году жизни после болезни. Об этом сообщает «Фонтанка».

Сообщается, что Константинов скончался у себя дома. В последний год, по данным издания, он был тяжело и неизлечимо болен.

О том, где и когда пройдут похороны, редакции изданий «Фонтанка» и 47news пообещали сообщить дополнительно.

С 1998-го Константинов был генеральным директором и главным редактором информационно-аналитического Агентства журналистских расследований (АЖУР), куда вошли интернет-порталы «Фонтанка.Ру» и 47news.

Константинов был известен не только как журналист и публицист, но и как автор детективных романов. По мотивам его произведений был снят популярный российский сериал «Бандитский Петербург». Также журналист выступил одним из основателей профессионального конкурса журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо».

Мария Большакова
Комментарии отключены
Последние новости

Три человека подорвались на мине в Белгородской области

Путин определил чрезвычайный план России

Российский подросток по дороге в школу сел в машину к незнакомцу и пропал

Экс-депутат Госдумы опроверг сообщения об отношениях дочери с Крузом

Популярный комик описал участие в шоу на ТНТ словами «невнятное мясо было»

Выбирающим между арендой и покупкой жилья россиянам дали совет

Туристы из трех стран мира массово устремились в Россию по новым визам

Более 18 миллионов рублей украли из бюджета при реализации нацпроекта

Аналитик допустил новый скачок курса доллара к концу года

Речь главы ЕК в Европарламенте завершилась под собачий лай

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости