В России ответили на слова Байдена об угрозах для НАТО из-за Украины

Депутат Чепа заявил, что Россия ведет оборонительную тактику по отношению к НАТО

Россия ведет оборонительную тактику по отношению к НАТО. Угроз для Североатлантического альянса со стороны Москвы никогда не существовало. Так ответил на слова президента США Джо Байдена о том, что страны НАТО рискуют столкнуться с проблемами из-за украинского конфликта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

«Это в первую очередь манипуляция для того, чтобы разделить ответственность перед Украиной и выделить средства для нее. Очередные пугалки, очередные выдумки только для того, чтобы оправдать свои действия», — объяснил Чепа.

При этом депутат отметил, что экономические угрозы для альянса действительно существуют.

«Многие политики понимают, что дальнейшая эскалация конфликта приведет к экономическим проблемам стран НАТО. А вслед за этим могут последовать политические проблемы», — заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что НАТО рискует столкнуться с угрозами в связи с конфликтом вокруг Украины. Он также призвал сограждан гордиться помощью Киеву.

Американский лидер добавил, что ставки «выходят за пределы Украины» и влияют на деятельность НАТО, безопасность Европы и трансатлантические отношения в будущем. По мнению Байдена, Россия «угрожает некоторым союзникам по НАТО», что увеличивает риски участия США в конфликте.

