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21:53, 31 декабря 2023Россия

Атаку на Белгород назвали новым видом терроризма

Шхагошев назвал атаку на Белгород коллективным государственным терроризмом
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев заявил, что атака на Белгород является новым видом терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это не только государственный, но и коллективный терроризм. «Его исполнитель — Украина, а политические и экономические спонсоры-вербовщики — США и Великобритания», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что у России большой опыт борьбы с терроризмом, поэтому власти справятся. Он пообещал, что ответ российской сторону «будет эффективным и стратегическим».

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.

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      Марина Совина
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