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02:08, 31 декабря 2023Мир

Базу США около месторождения газа в Сирии обстреляли

По базе США на месторождении газа Конико в Сирии нанесли ракетный удар

Американская база около месторождения газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

Уточняется, что по базе было выпущено 12 ракет. Как утверждают шиитские бойцы, ракеты поразили все цели.

Кроме того, был нанесен удар по военной базе США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии. Отмечается, что обстрел проходил в два этапа: сначала было выпущено семь ракет, затем еще пять.

Ранее глава комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил, что слабость американского лидера Джо Байдена провоцирует нападения радикальных исламистов на ближневосточные базы США.

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      Марина Совина
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