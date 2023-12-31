Головин вошел в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

Головин занял пятое место в рейтинге самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ самых дорогих игроков из стран бывшего СССР. Рейтинг опубликовал Transfermarkt в Telegram.

27-летний Головин занял пятое место в списке. Стоимость российского футболиста оценивается в 30 миллионов евро. Он оказался единственным отечественным игроком в топ-10.

Лидером рейтинга стал грузинский хавбек итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, рыночная стоимость которого составляет 80 миллионов евро. На второй и третьей строчках расположились украинцы Александр Зинченко («Арсенал», 42 миллиона) и Михаил Мудрик («Челси», 40 миллионов).

Головин перешел в «Монако» из столичного ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся команде в 30 миллионов евро.