Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Тоттенхэм Хотспур
3:1
Завершен
Борнмут
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Фулхэм
2:1
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Монреаль Канадиенс
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:19, 31 декабря 2023Спорт

Головин вошел в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

Головин занял пятое место в рейтинге самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в топ самых дорогих игроков из стран бывшего СССР. Рейтинг опубликовал Transfermarkt в Telegram.

27-летний Головин занял пятое место в списке. Стоимость российского футболиста оценивается в 30 миллионов евро. Он оказался единственным отечественным игроком в топ-10.

Лидером рейтинга стал грузинский хавбек итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, рыночная стоимость которого составляет 80 миллионов евро. На второй и третьей строчках расположились украинцы Александр Зинченко («Арсенал», 42 миллиона) и Михаил Мудрик («Челси», 40 миллионов).

Головин перешел в «Монако» из столичного ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся команде в 30 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский мог лично отдать приказ об ударе по Белгороду. Его поручение выполнил нацбатальон «Кракен»

      В Севастополе второй раз за день объявили воздушную тревогу

      Врач назвал самые эффективные способы избежать похмелья после новогодней ночи

      Сайт белорусского госагентства БелТА подвергся кибератаке

      Губернатор Белгородской области заявил о помощи от Минздрава пострадавшим

      Головин вошел в топ-5 самых дорогих игроков из стран бывшего СССР

      Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости Российской армии

      Россиянам перечислили самые полезные новогодние блюда

      Названы простые способы избавиться от вони в доме

      В Петербурге отказались от новогоднего концерта в поддержку Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости