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18:33, 31 декабря 2023Россия

Губернатор Белгородской области заявил о помощи от Минздрава пострадавшим

Губернатор Белгородской области Гладков: Мурашко пообещал помочь пострадавшим

Кадр: МЧС России

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Минздрав России окажет помощь пострадавшим в результате обстрела Белгорода детям и их родителям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям», — подчеркнул он.

Гладков также рассказал, что операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством.

Кроме того, он поблагодарил всех россиян, предлагающих Белгороду свою помощь.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.

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      Мария Большакова
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