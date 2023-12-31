Губернатор Белгородской области заявил о помощи от Минздрава пострадавшим

Губернатор Белгородской области Гладков: Мурашко пообещал помочь пострадавшим

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Минздрав России окажет помощь пострадавшим в результате обстрела Белгорода детям и их родителям. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Договорились с министром здравоохранения РФ Михаилом Альбертовичем Мурашко, что им помогут с проживанием рядом с медицинскими центрами, где оказывают помощь их детям», — подчеркнул он.

Гладков также рассказал, что операции и лекарства для пострадавших будут оплачены государством.

Кроме того, он поблагодарил всех россиян, предлагающих Белгороду свою помощь.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.