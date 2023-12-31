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11:04, 31 декабря 2023Мир

Кандидат в президенты США захотел закрыть ФБР

Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал закрыть ФБР в случае избрания

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами захотел закрыть Федеральное бюро расследований США (ФБР) в случае своего избрания. Об этом он заявил в публикации в соцсети X (бывший Twitter).

«ФБР нельзя реформировать. Правильный ответ — закрыть его. Да, президент может это сделать. Я это сделаю», — пообещал Рамасвами.

Ранее кандидат на должность президента США раскрыл способ решить украинский конфликт. По его мнению, отправка очередной военной помощи Украине не поможет в его разрешении. Рамасвами отметил, что необходимо прибегнуть к дипломатии.

До этого Рамасвами заявил об инициативе закончить конфликт на Украине как можно скорее. Для этого он призвал США признать переход части украинских территорий под контроль России.

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