Рамасвами: решение конфликта вокруг Украины заключается в дипломатии

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в эфире CNN заявил, что разрешение конфликта вокруг Украины заключается не в очередной военной помощи, а в дипломатии.

«Я не думаю, что решение в отправке очередных денег, решение — в дипломатии», — назвал способ Рамасвами.

Он назвал закономерными сомнения тех, кто не понимает, чего США смогут добиться отправкой очередных 60 миллиардов долларов, чего не добились предыдущими средствами.

По мнению Рамасвами, США должны придерживаться обещания о нерасширении НАТО, и он на посту президента гарантировал бы, что Украину не примут в альянс в обмен на отказ России от союза с Китаем.

Ранее Вивек Рамасвами выступил с инициативой скорейшим образом завершить конфликт на Украине. Для этого он призвал Вашингтон согласиться с переходом части украинских регионов в состав России.

До этого Рамасвами обещал заключить мир на Украине в случае победы на выборах в 2024 году. По его мнению, это уменьшит риск войны с Россией или Китаем. Он также выразил мнение, что Украина не является демократическим государством, а присоединившиеся к России русскоязычные регионы не были частью Украины с 2014 года.

