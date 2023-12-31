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10:41, 31 декабря 2023Культура

Киркоров экстренно погасил свои долги

Shot: Филлип Киркоров погасил долги в 12,3 млн рублей после «голой вечеринки»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эстрадный певец Филипп Киркоров экстренно погасил все свои долги на фоне скандала с «голой вечеринкой» блогерши Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Всего Киркоров выплатил около 12,3 миллиона рублей. В их числе долг по налогу на имущество в 7,3 миллиона рублей, долг по транспортному налогу в 253 тысячи рублей, долг по земельному налогу 371 рубль и долг по УНС в более чем 4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что долги Филиппа Киркорова за месяц выросли в два раза. В декабре певец оказался должен Федеральной налоговой службе (ФНС) более 12 миллионов рублей, в то время как в ноябре его долг составлял только 5,5 миллиона рублей. Отмечалось, что для артиста не составит проблемы выплатить такую сумму, так как за один 45-минутный концерт он получает около 10 миллионов рублей.

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      Александра Качан
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