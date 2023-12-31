Лавров рассказал об инициативе России по ближневосточному урегулированию

Лавров: Россия предложила подключить палестинцев к диалогу по урегулированию

Инициатива России о созыве многосторонних консультаций по ближневосточному урегулированию предполагает подключение к диалогу представителей палестинских движений на втором этапе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.

Министр подчеркнул, что предложение России остается «на столе».

Ранее Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев. Погибли 68 человек, число раненых остается неизвестным.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Газе.