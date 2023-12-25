Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

SN: в ходе авиаудара ЦАХАЛ по лагерю беженцев в Магази погибли 68 палестинцев

В ходе авиаудара воздушных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по палестинским беженцам из сектора Газа погибли 68 человек, число раненых остается неизвестным. Об этом со ссылкой на Минздрав Газы сообщает Sky News (SN).

Израильский авианалет был направлен на лагерь Магази, расположенный к востоку от Дейр-эль-Балаха. В ЦАХАЛ в ответ на сообщения об ударе заявили, что изучают данные об этом инциденте, дабы это позволило «свести к минимуму сопутствующие потери мирному населению».

Ранее сообщалось, что израильские военные обнаружили тела пяти заложников, похищенных 7 октября при нападении на Израиль. Тела были найдены во время операции по установлению контроля над лагерем Джабалия на севере сектора Газа. Обстоятельства их смерти будут обнародованы после судмедэкспертизы.