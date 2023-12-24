ЦАХАЛ: израильские военные нашли тела пяти заложников в Газе

Израильские военные обнаружили тела пяти заложников, похищенных 7 октября при нападении на Израиль. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Тела были найдены во время операции по установлению контроля над лагерем Джабалия на севере сектора Газа. Обстоятельства их смерти будут обнародованы после судмедэкспертизы.

Также были обнаружены сеть многоуровневых туннелей, которой пользовались члены ХАМАС, вся инфраструктура была разрушена израильскими военными.

