Конор Макгрегор заявил, что 29 июня подерется с Майклом Чендлером на турнире UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал дату следующего поединка. Он сделал объявление в соцсети X.

Макгрегор заявил, что 29 июня подерется с американцем Майклом Чендлером. Поединок пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.