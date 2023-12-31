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21:12, 31 декабря 2023Спорт

Макгрегор назвал дату следующего поединка

Конор Макгрегор заявил, что 29 июня подерется с Майклом Чендлером на турнире UFC
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор назвал дату следующего поединка. Он сделал объявление в соцсети X.

Макгрегор заявил, что 29 июня подерется с американцем Майклом Чендлером. Поединок пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

35-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. Всего в активе ирландца 28 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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