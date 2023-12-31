ЦАХАЛ: на юге Израиля объявили воздушную тревогу

На юге Израиля в районе Голанских высот объявили воздушную тревогу. Об этом сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Отмечается, что сирены звучат в населенном пункте Кацрин.

Ранее Армия обороны Израиля признала вину за «непреднамеренный» вред, нанесенный мирным жителям в результате ударов по густонаселенному району сектора Газа на этой неделе.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали Израиль, обстреляв его территорию ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля заявила о начале военной операции в Газе.