Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 31 декабря 2023Россия

Небензя высказался о ситуации на границе с Харьковской областью

Постпред РФ Небензя: Россия исправит ситуацию на границе с Харьковской областью

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Россия намерена исправить ситуацию, сложившуюся на границе с Харьковской областью, и устранить угрозы, исходящие со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после обсуждения на заседании Совета безопасности всемирной организации ЧП с обстрелом Белгородской области со стороны ВСУ, пишет «Коммерсантъ».

Постпред заявил, что одной из задач российских властей в рамках СВО в том числе является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала спецоперации.

«Российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления. Тут националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев. А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы ее, разумеется, будем исправлять», — сказал Небензя.

Материалы по теме:
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
24 октября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Также дипломат обратил внимание, что российские власти намерены действовать жестче в случае роста числа угроз со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины возросло до 24 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло ответ на удар ВСУ по Белгороду

      Российская шахматистка оценила отказ украинки от рукопожатия

      Попытки ВСУ атаковать территорию России беспилотниками объяснили

      Стало известно о превосходстве одного вида российского вооружения над украинским

      В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

      Небензя высказался о ситуации на границе с Харьковской областью

      Назван простой способ избавиться от ржавчины в доме

      Названы самые желанные для россиян страны для путешествий в 2023 году

      В одной области Украины загорелся объект критической инфраструктуры

      Кандидат в президенты США захотел закрыть ФБР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости