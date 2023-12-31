Небензя высказался о ситуации на границе с Харьковской областью

Постпред РФ Небензя: Россия исправит ситуацию на границе с Харьковской областью

Россия намерена исправить ситуацию, сложившуюся на границе с Харьковской областью, и устранить угрозы, исходящие со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после обсуждения на заседании Совета безопасности всемирной организации ЧП с обстрелом Белгородской области со стороны ВСУ, пишет «Коммерсантъ».

Постпред заявил, что одной из задач российских властей в рамках СВО в том числе является ликвидация угроз, исходящих с территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала спецоперации.

«Российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления. Тут националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев. А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы ее, разумеется, будем исправлять», — сказал Небензя.

Также дипломат обратил внимание, что российские власти намерены действовать жестче в случае роста числа угроз со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что число жертв в результате массированного обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины возросло до 24 человек.