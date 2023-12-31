Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Лутон Таун
2:3
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|20-й тур
ЦСКА
3:1
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:0
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
4:0
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Сити
2:0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Виннипег Джетс
4:2
Завершен
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Ювентус
1:0
Завершен
Рома
Италия - Серия А|18-й тур
08:15, 31 декабря 2023Спорт

Панарин сделал хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ с Тампой
Артемий Панарин

Артемий Панарин. Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect

Хет-трик Артемия Панарина принес победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Игра завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу «Рейнджерс». Панарин отличился на 2-й, 52-й и 56-й минутах, также по шайбе забросили Винс Трочек) и Крис Крайдер. В составе «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров.

В итоге Панарин был признан первой звездой матча. В этом сезоне на счету российского нападающего 50 очков (23 заброшенных шайбы и 27 голевых передач).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Расстрел солдат заградотрядом ВСУ сняли на видео. Зачем Украина использует карателей против своих бойцов?

      Вяльбе рассказала о приготовлении новогоднего салата «Бедность»

      Панарин сделал хет-трик в матче НХЛ

      Овечкин не сумел спасти «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нэшвилла»

      В Курской области сбили украинский беспилотник

      Гастроэнтеролог раскрыл суточную норму потребления мандаринов

      Жена по телефону обматерила выжившего солдата ВСУ за сдачу в плен

      В Госдуме отреагировали на планы Киева выдвинуть ультиматум

      Число жертв обстрела Белгорода вновь увеличилось

      Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости