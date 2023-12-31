Панарин сделал хет-трик в матче НХЛ

Хет-трик Панарина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ с Тампой

Хет-трик Артемия Панарина принес победу «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Игра завершилась со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) в пользу «Рейнджерс». Панарин отличился на 2-й, 52-й и 56-й минутах, также по шайбе забросили Винс Трочек) и Крис Крайдер. В составе «Тампы» отличился российский форвард Никита Кучеров.

В итоге Панарин был признан первой звездой матча. В этом сезоне на счету российского нападающего 50 очков (23 заброшенных шайбы и 27 голевых передач).