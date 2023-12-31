Полянский заявил об изменении восприятия украинского кризиса в ООН и в мире

Дипломат Полянский заявил об изменении восприятия украинского кризиса в ООН

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил об изменении в восприятии украинского кризиса в международной организации и в мире. Он отметил, что подобное начали осознавать многие иностранные коллеги.

«Очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Для многих все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса», — подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, ему поступают обращения от простых граждан США и других стран Запада, в которых они извиняются за свои власти и выражают поддержку России.

Дипломат добавил, что многие западные эксперты, политологи и журналисты готовы подключаться к созываемым Москвой заседаниям Совбеза ООН, чтобы выразить свою позицию, которую мешает высказать цензура в их государствах.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

