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23:13, 31 декабря 2023Мир

Полянский заявил об изменении восприятия украинского кризиса в ООН и в мире

Дипломат Полянский заявил об изменении восприятия украинского кризиса в ООН
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram-канале заявил об изменении в восприятии украинского кризиса в международной организации и в мире. Он отметил, что подобное начали осознавать многие иностранные коллеги.

«Очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Для многих все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса», — подчеркнул дипломат.

По словам Полянского, ему поступают обращения от простых граждан США и других стран Запада, в которых они извиняются за свои власти и выражают поддержку России.

Дипломат добавил, что многие западные эксперты, политологи и журналисты готовы подключаться к созываемым Москвой заседаниям Совбеза ООН, чтобы выразить свою позицию, которую мешает высказать цензура в их государствах.

Ранее Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      Марина Совина
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