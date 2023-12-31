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15:39, 31 декабря 2023Россия

Раскрыта длительность новогоднего обращения Путина

Новогоднее обращение Путина уместилось в 3 минуты 45 секунд
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина уместилось в 3 минуты 45 секунд. Длительность поздравления главы государства раскрыл Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», — заявил Путин в обращении.

Президент отдельно обратился к военнослужащим, отметив их мужество. Он добавил, что наступающий 2024 год в России «объявлен Годом семьи».

В этом году Путин выступил с традиционным новогодним обращением из Кремля. В прошлом году президент обратился к россиянам на фоне участников спецоперации из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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      Александра Качан
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