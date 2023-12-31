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13:01, 31 декабря 2023Россия

Раскрыто еще одно последствие украинских ударов по Белгороду

РЕН ТВ: от ракетного удара по Белгороду пострадала женская гимназия
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому Белгороду пострадала женская гимназия. О еще одном последствии атаки ВСУ сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Из-за ракетного удара в здании женской гимназии выбило окна и образовались трещины на стенах.

Телеканал также раскрыл, что родители учащихся помогли привести в порядок здание образовательного учреждения.

Обстрел Белгорода украинской армией велся с вечера 29 декабря и закончился днем 30 декабря. По данным Минобороны России, ВСУ использовали ракеты «Ольха» и реактивные системы залпового огня (РСЗО) Vampire, произведенные Чехией. При этом в ведомстве уточнили, что большая часть ракет и снарядов были перехвачены, по Белгороду попали несколько из них.

В результате атаки пострадали 109 человек. 25 из них получили тяжелые ранения, их должны перевести в федеральные клиники.

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