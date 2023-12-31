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15:51, 31 декабря 2023Спорт

Российский футболист-чемпион назвал главные компоненты новогоднего стола

Футболист Глушаков назвал оливье и шампанское главными на новогоднем столе

Фото: Unsplash

Чемпион России в составе московского «Спартака», российский футболист Денис Глушаков назвал главные компоненты новогоднего стола. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Самые главные вещи — это оливье и шампанское», — заявил полузащитник костромского «Спартака». Он назвал новый год семейным праздником и рассказал, что будет отмечать дома с семьей и родителями.

До костромской команды Глушаков представлял столичные «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду» и грозненский «Ахмат».

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей. Он отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Вместе со сборной хавбек выступал на чемпионатах Европы в 2012-м и 2016-м, а также на чемпионате мира-2014.

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      Анастасия Борисова
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